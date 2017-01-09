В Иране объявлен трехдневный траур

Иранская администрация объявила три дня общественного траура в связи с кончиной председателя Совета целесообразности аятоллы Али Акбара Хашеми Рафсанджани, сообщает в понедельник IRNA.

Иранское правительство также объявило 9 января нерабочим днем в связи с похоронами аятоллы.

Рафсанджани скончался 8 января в возрасте 82 лет в больнице Тегерана из-за остановки сердца, вызванного сердечным приступом.

Али Акбар Хашеми Рафсанджани, иранский священнослужитель, считался столпом исламской революции и ведущим политиком страны, занимал различные должности в постреволюционную эпоху в Иране. Был президентом страны в 1989-1997 годах.

Верховный лидер аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани уже выразили соболезнования в связи со смертью Рафсанджани.

Также президенту Роухани выразили соболезнования в связи с кончиной Рафсанджани эмир Бахрейна Хамад бен Иса аль-Халифа, эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмад аль-Сабах.