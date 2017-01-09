 

В Иране объявлен трехдневный траур

 

Иранская администрация объявила три дня общественного траура в связи с кончиной председателя Совета целесообразности аятоллы Али Акбара Хашеми Рафсанджани, сообщает в понедельник IRNA.

Иранское правительство также объявило 9 января нерабочим днем в связи с похоронами аятоллы.

Рафсанджани скончался 8 января в возрасте 82 лет в больнице Тегерана из-за остановки сердца, вызванного сердечным приступом.

Али Акбар Хашеми Рафсанджани, иранский священнослужитель, считался столпом исламской революции и ведущим политиком страны, занимал различные должности в постреволюционную эпоху в Иране. Был президентом страны в 1989-1997 годах.

Верховный лидер аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани уже выразили соболезнования в связи со смертью Рафсанджани.

Также президенту Роухани выразили соболезнования в связи с кончиной Рафсанджани эмир Бахрейна Хамад бен Иса аль-Халифа, эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмад аль-Сабах.

740 просмотров


Старости
Армению покинули 60 тысяч граждан
Армению покинули 60 тысяч граждан заявление депутата
Наша погода
Сегодня 9° / 4°
10 Янв 6° / 2°
11 Янв 8° / 4°
12 Янв 8° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.7742 AZN
1 EUR   =   1.8677 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN


Новостная лента

Kapital Bank наградил победителя игр «Брэйн Ринг»
По делу о теракте в Иерусалиме арестовано девять человек
Ректором американского вуза стал сторонник Гюлена
Госнефтефонд ожидает $5,8 миллиарда дохода
В Азербайджане сотрудник обокрал компанию на 35 тысяч
Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов фото
В Иране объявлен трехдневный траур
Трампа сравнили с персонажем из «Игры престолов»
Валютные резервы Китая сократились до минимума за шесть лет
Россия сократит экспорт нефти в Белоруссию
Криминальные группировки устроили перестрелку в Баку
За незаконную охоту в Азербайджане задержаны 16 иностранцев
Сторонники Януковича хотят создать правительство Украины в изгнании
Иран по дешевке распродает свою нефть
Сына Леха Валенсы нашли мертвым
Ким Чен Ын заявил о готовности запустить межконтинентальную ракету
В Баку мужчина совершил суицид
Асад о гибели населения: «Такова цена освобождения»
Арестован президент азербайджанского футбольного клуба
Турецкая армия уничтожила десятки террористов в Сирии
В Баку еще два человека погибли от угарного газа
Армяне стреляют из крупнокалиберных пулеметов
Посол и генконсул Японии покинули Южную Корею
Правительство берет под контроль расходы госкомпаний
Манат укрепился к рублю и евро