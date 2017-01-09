 

Ректором американского вуза стал сторонник Гюлена

 

Бывший ректор университета «Фатих» Шериф Али Текелан, разыскиваемый за связь с террористическим течением Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), назначен ректором Северо-Американского университета (North American University) в штате Техас (США), передает Anadolu.

North American University основан в Техасе сторонниками FETÖ. Новость о назначении Текелана третьим по счету ректором вуза была размещена 19 декабря на сайте университета.

В 2010 году сторонники Гюлена создали в Техасе Северо-Американский колледж, который в 2013 году сменил название на North American University.

Шериф Али Текелан бежал из Турции в Европу, а затем в США. Представители правопорядка Турции выявили его участие в незаконной передаче экзаменационных ответов абитуриентам в 2010 году, организации договорных матчей и т.д. В случае доказательства обвинений Текелан может провести в тюрьме десятки лет.

Имя Текелана внесено в список «разыскиваемых террористов», за поимку которого назначена награда до 300 тыс. турецких лир (более 80 тыс. долларов).

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