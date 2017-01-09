 

Госнефтефонд ожидает $5,8 миллиарда дохода

 

Согласно прогнозам Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), за 2016 год общие доходы Фонда ожидаются на уровне $5,8 млрд. Это в 2,07 раза больше, чем бюджетно-прогнозные показатели за прошлый год, говорится в сообщении Фонда.

Такая большая разница объясняется тем, что бюджет Нефтяного фонда на 2016 год был составлен из расчета 25 долларов за баррель. Однако за прошлый год средневзвешенная цена одного барреля проданной азербайджанской нефти составила 41,7 доллара. В результате общие поступления Фонда ожидаются примерно на уровне $5,8 млрд.

В зависимости от курсовой разницы валют, входящих в инвестиционный портфель, активы Фонда, выраженные в долларах США, могут увеличиться или уменьшиться.

Отметим, что пиковый период доходов Нефтяного фонда Азербайджана пришелся на 2011 год – $19,99 млрд. В 2014 году доходы Фонда уменьшились до $16,23 млрд. В 2015 году этот показатель составил $7,67млрд.

По состоянию на 1 октября 2016 года активы ГНФАР составили $35 822,1 млн. Из этой суммы $1 872,5 млн были в манатах.

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