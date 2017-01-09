По делу о теракте в Иерусалиме арестовано девять человек

Израильская полиция арестовала девять человек, включая членов семьи водителя грузовика, совершившего наезд на толпу людей в Иерусалиме. Об этом сообщает Associated Press.

Пять из девяти задержанных являются родственниками исполнителя теракта.

Вчера грузовик наехал на группу военных в Иерусалиме, неподалеку от прогулочной площадки Армон ха-Нацив. Погибли четыре человека, более десяти пострадали. Власти рассматривают произошедшее как теракт. Террорист был ликвидирован до приезда полиции. Власти Израиля заявили о возможных связях атаковавшего с "Исламским государством". По данным полиции, террористом оказался 28-летний Фади Кунбар.