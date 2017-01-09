Kapital Bank наградил победителя игр «Брэйн Ринг»

Как сообщалось ранее, Kapital Bank является финансовым партнером телевизионного проекта «Брэйн Ринг». По итогам 2016-го года, победителем «Брэйн Ринг» стала команда «Ичери Шехер».

Представители Kapital Bank в рамках сотрудничества встретились с членами команды и поздравили их с победой. Команде было вручено 3000 манат и корпоративные подарки от банка.

Kapital Bank поддерживает интеллектуальные игры и образовательные проекты в рамках социально направленной деятельности. Следует отметить, что помимо игр «Брэйн Ринг» Kapital Bank также является официальным партнером интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?».

Kapital Bank оказывает услуги населению в 90 филиалах и 2-х отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.