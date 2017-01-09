 

Kapital Bank наградил победителя игр «Брэйн Ринг»

 

Как сообщалось ранее, Kapital Bank является финансовым партнером телевизионного проекта «Брэйн Ринг». По итогам 2016-го года, победителем «Брэйн Ринг» стала команда «Ичери Шехер».

Представители Kapital Bank в рамках сотрудничества встретились с членами команды и поздравили их с победой. Команде было вручено 3000 манат и корпоративные подарки от банка.

Kapital Bank поддерживает интеллектуальные игры и образовательные проекты в рамках социально направленной деятельности. Следует отметить, что помимо игр «Брэйн Ринг» Kapital Bank также является официальным партнером интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?».

Kapital Bank оказывает услуги населению в 90 филиалах и 2-х отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

0 просмотров


Старости
Армению покинули 60 тысяч граждан
Армению покинули 60 тысяч граждан заявление депутата
Наша погода
Сегодня 9° / 4°
10 Янв 6° / 2°
11 Янв 8° / 4°
12 Янв 8° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.7742 AZN
1 EUR   =   1.8677 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN


Новостная лента

Kapital Bank наградил победителя игр «Брэйн Ринг»
По делу о теракте в Иерусалиме арестовано девять человек
Ректором американского вуза стал сторонник Гюлена
Госнефтефонд ожидает $5,8 миллиарда дохода
В Азербайджане сотрудник обокрал компанию на 35 тысяч
Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов фото
В Иране объявлен трехдневный траур
Трампа сравнили с персонажем из «Игры престолов»
Валютные резервы Китая сократились до минимума за шесть лет
Россия сократит экспорт нефти в Белоруссию
Криминальные группировки устроили перестрелку в Баку
За незаконную охоту в Азербайджане задержаны 16 иностранцев
Сторонники Януковича хотят создать правительство Украины в изгнании
Иран по дешевке распродает свою нефть
Сына Леха Валенсы нашли мертвым
Ким Чен Ын заявил о готовности запустить межконтинентальную ракету
В Баку мужчина совершил суицид
Асад о гибели населения: «Такова цена освобождения»
Арестован президент азербайджанского футбольного клуба
Турецкая армия уничтожила десятки террористов в Сирии
В Баку еще два человека погибли от угарного газа
Армяне стреляют из крупнокалиберных пулеметов
Посол и генконсул Японии покинули Южную Корею
Правительство берет под контроль расходы госкомпаний
Манат укрепился к рублю и евро