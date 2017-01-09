Спецназ Южной Кореи и США совместно готовится к диверсиям на территории КНДР

Южнокорейский и американский спецназы будут совместно готовиться к уничтожению высшего командования КНДР и ключевых военных объектов. Об этом сообщает газета The Dong-a Ilbo, передает ТАСС.

По данным ее источников в правительстве Республики Корея, «уже в этом году планируется сформировать полк южнокорейского спецназа, перед которым будет стоять задача в случае начала войны уничтожить военное командование КНДР, включая лидера Ким Чен Ына».

В состав южнокорейского спецподразделения войдут от одной до двух тысяч бойцов, которые будут специально подготовлены для действий в условиях Корейского полуострова. В этом им будут оказывать содействие и американские коммандос.

«Спецназ двух стран будет проводить регулярные учения по отработке операций по ликвидации руководства КНДР, а также атак на главные военные объекты Северной Кореи», - отмечает газета.

В октябре прошлого года Республика Корея и США провели совместные маневры по захвату и уничтожению ядерных и ракетных объектов КНДР.

Специальная оперативная группа ВВС США совместно с южнокорейской бригадой специального назначения отработала на базе Кунсан «хирургические удары» по объектам потенциального противника. В ходе учений под кодовым названием Teak Knife союзники использовали сценарий, при котором в случае вооруженного конфликта их спецназ забрасывается самолетом на территорию КНДР.

Подобные маневры регулярно проводятся в Южной Корее с 1990-х годов, но о них редко сообщается в СМИ. По мнению наблюдателей, в последнее время такая огласка связана с ростом напряженности на Корейском полуострове после проведения Севером двух ядерных испытаний и многочисленных пусков баллистических ракет.