Азербайджан может получить 11-ю медаль Олимпиады в Лондоне

Азербайджанский тяжелоатлет Интигам Заиров может стать обладателем серебряной медали Олимпиады-2012 в Лондоне.

После массовых дисквалификаций в тяжелой атлетике, решения о которых были приняты после перепроверки допинг-проб Олимпийских игр 2008 и 2012 годов, Заиров (94 кг) поднялся с 6-го места на 2-е. Так указано на официальном сайте Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Интересно, что и сам Заиров оказался в числе тех, кто не прошел перепроверку Пекина-2008 и Лондона-2012, но, судя по тому, что он сейчас в числе призеров, есть вероятность, что Заиров избежит наказания за Лондон, а вместо этого получит медаль.

В пресс-службе Федерации тяжелой атлетики Азербайджана заявили, что ждут официального подтверждения этой новости.

Напомним, Интигам Заиров, помимо всего прочего, был дисквалифицирован на 8 лет по итогам чемпионата мира-2015 в Хьюстоне. Его дисквалификация завершится в 2023 году.

Если Азербайджан получит серебряную медаль Лондона-2012, число наград, завоеванных на этой Олимпиаде, достигнет 11 (2 золота, 3 серебра и 6 бронзовых медалей).

Как известно, Азербайджан из-за допинга уже лишился серебряной медали, завоеванной борцом Виталием Рагимовым на Олимпиаде в Пекине.