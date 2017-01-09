 

СМИ: Армия Сирии нарушила перемирие

 

Сирийская армия возобновила боевые действия в долине Вади Барда, к северо-западу от Дамаска, на фоне объявления о срыве перемирия, сообщает Newsru.co.il со ссылкой на сайт газеты «Аль-Ватан».

Согласно указанному источнику, минувшей ночью войска Башара Асада и боевики ливанской группировки «Хезболлах» заняли четыре населенных пункта в Вади Барда и установили контроль над высотами Дахр аль-Масаби.

В настоящее время сирийские войска ведут наступление на населенный пункт Кфар-Зейт, который считается оплотом группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»), ассоциированной с «Аль-Каидой».

Тем временем турецкие военные продолжают операцию «Щит Евфрата» на севере Сирии, в районе города Эль-Баб. Минобороны Турции сообщает, что за последние сутки были уничтожены 48 боевиков «Исламского государства». О потерях турецких военных сведений нет.

Напомним, режим прекращения огня, объявленный в Сирии с 30 декабря, после согласования с Россией и Турцией, не распространялся на группировки «Исламское государство» и «Джебхат Фатх аш-Шам».

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