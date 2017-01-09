ФБР арестовало менеджера Volkswagen

Федеральное бюро расследований (ФБР) США арестовало одного из менеджеров автоконцерна Volkswagen AG по подозрению в сговоре с целью обмана властей страны, пишет New York Times.

По данным издания, Оливер Шмидт, возглавлявший отдел по вопросам соблюдения нормативных требований компании в США, был арестован в субботу во Флориде, а в понедельник в Детройте ему будут предъявлены обвинения.

Компанию Volkswagen обвиняют в США в том, что она оснащала дизельные автомобили программным обеспечением (ПО), занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах.

Концерн Volkswagen является крупнейшим автопроизводителем в Европе, он объединяет марки Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса «люкс» входят известные бренды Lamborghini, Bentley и Bugatti. Компания также выпускает грузовой транспорт через подразделения Volkswagen Commercial Vehicles и Scania.