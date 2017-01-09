Кого ЦРУ допрашивало в Азербайджане?

В период с 2001 по 2006 год ЦРУ допрашивало подозреваемых в терроризме на территории Азербайджана, говорится в статье политического обозревателя Теда Ралла, опубликованной в издании aNewDomain, сообщает haqqin.az.

Автор в своей статье, посвященной слежке американских спецслужб за сенаторами, утверждает, что такие же тайные тюрьмы ЦРУ функционировали в Армении, Грузии, Казахстане и ряде восточноевропейских стран. В этих тайных тюрьмах ЦРУ, по утверждению автора, содержались граждане Египта, Ливии, Марокко, Ирака и Афганистана.

По информации Теда Ралла, после 2006 года ЦРУ вывезло всех своих тайных заключенных в Гуантанамо. Автор также пишет, что Барак Обама, пришедший к власти в 2009 году, отказался предоставить Комитету Сената по разведке копии документов о тайных тюрьмах ЦРУ. Члены комитета смогли ознакомиться с этими документами в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния.

Отметим, что Тед Ралл — колумнист, карикатурист и военный корреспондент многих изданий, является специалистом по Афганистану и Центральной Азии.