Азербайджан вступает в исламский НАТО

Азербайджан вступает в Исламский военный альянс, который окрещен рядом СМИ как аналог НАТО.

По информации пакистанского издания dunyanews.tv, вместе с Азербайджаном решение вступить в организацию приняли Таджикистан и Индонезия, увеличив число стран военного блока до 42.

Впервые идея создания Исламского военного альянса была озвучена в 2005 году тогдашним премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом. Однако фактическая реализация этой идеи была осуществлена Саудовской Аравией в связи с необходимостью борьбы с ИГИЛ.