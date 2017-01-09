Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Местами туман и изморось, ближе к вечеру возможны дожди. Подует порывистый северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 1-4 градуса, днем 6-9 тепла, в Баку ночью 2-4, днем 7-9 тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 мм до 770 мм ртутного столба, относительная влажность ночью — 85-95%, днем — 65-75%.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Местами туман, изморось, ближе к вечеру возможны дожди, в горных районах — снег. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 тепла, днем 7-12 тепла, в горах ночью от 3 мороза до 2 тепла, днем 2-7 тепла.