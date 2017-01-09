 

В Баку должник напал с ножом на владельца магазина

 

Личность молодого человека, который с ножом напал на владельца магазина в поселке Бильгя, установлена сотрудниками 14-го отделения полиции Сабунчинского района. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Сабунчинском РУП.

В минувшую субботу на улице Азербайджан гадыны поселка Бильгя при неизвестных обстоятельствах было совершено нападение на владельца магазина 52-летнего Гаджибабу Мамед оглу Мамедова. Мужчине было нанесено четыре ножевых ранения. Мамедов госпитализирован, его состояние оценивается врачами как тяжелое.

В ходе расследования была установлена личность подозреваемого. Им оказался житель столицы Эмрах Ханлар оглу Ализаде, 1997 года рождения. Выяснилось, что молодой человек задолжал Мамедову 30 манатов. Предприниматель потребовал от Ализаде, чтобы он вернул деньги в кратчайшие сроки. Однако в планы последнего возвращение долга не входило.

На этой почве между мужчинами начался конфликт.

В настоящее время оперативники Сабунчинского РУП проводят мероприятия по выявлению и задержанию подозреваемого.

В отношении Ализаде возбуждено уголовное дело по статье (нанесение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса АР.

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