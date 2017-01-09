 

Бакинский порт вдвое увеличил объем грузоперевозок

 

Объем грузоперевозок через Бакинский международный морской торговый порт в 2016 году вырос на 47 процентов по сравнению с показателем 2015 года, говорится в сообщении порта.

Согласно сообщению, за отчетный период объем грузоперевозок составил 4,5 миллиона тонн. На долю транзитных грузоперевозок пришлось 87 процентов от общего объема.

"Наибольший рост зафиксирован в перевалке колесной техники, в особенности крупнотоннажных транспортных средств. Количество транспорта данного типа выросло почти втрое  с 8 756 до 23 415 грузовиков. Более половины этих грузовиков (58,3 процента, или 13 791 транспортное средство) были перевезены по направлению Баку  Актау  Баку, оставшаяся часть большегрузных транспортных средств (41,7 процента, или 9 850 грузовиков)  по направлению Баку  Туркменбаши  Баку",  говорится в сообщении.

Возросло также количество перевезенных стандартных двадцатифутовых контейнеров (TEU). Так, по сравнению с 2015 годом их количество увеличилось на 28,5 процента и составило 17 100 TEU. Объем переваленной нефти и нефтепродуктов вырос за год на 87,5 процента и составил около 1,58 миллиона тонн.

"Кроме того, на 17,4 процента увеличилась перевалка вагонов посредством нового Паромного терминала, расположенного в поселке Алят. Общее количество вагонов достигло 36 896, при этом 30,1 процента (11 109 вагонов) были перевезены по направлению Баку  Актау  Баку, 69,9 процента (25 787 вагонов)  по направлению Баку  Туркменбаши  Баку. Объем пассажироперевозок по этим двум направлениям вырос почти вдвое и составил более 20 тысяч человек",  говорится в сообщении.

В сообщении отмечено, что объем перевалки грузов посредством расположенного в Баку Основного грузового терминала увеличился по сравнению с прошлым годом на 8,2 процента и составил 418,1 тысячи тонн. Большая часть перевалки пришлась на транзитные контейнеры и импорт строительных материалов.

По завершении первой фазы (до конца 2017 года) Бакинский международный морской торговый порт сможет принимать каждый год до 10-11 миллионов тонн грузов, а также ежегодно обрабатывать до 50 тысяч TEU.

На втором этапе мощность грузового перевала порта достигнет 17 миллионов тонн грузов и 150 тысяч TEU, а по окончании третьего этапа  25 миллионов тонн грузов и одного миллиона TEU.

328 просмотров


Старости
Сына Леха Валенсы нашли мертвым
Сына Леха Валенсы нашли мертвым
Наша погода
Сегодня 9° / 4°
10 Янв 6° / 2°
11 Янв 8° / 4°
12 Янв 8° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.7742 AZN
1 EUR   =   1.8677 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN


Новостная лента

Обвал британского фунта
Оборот Бакинской биржи упал на треть
Журналисты заставили правящую партию изменить решение
Бакинский порт вдвое увеличил объем грузоперевозок
В Баку должник напал с ножом на владельца магазина
Спикер турецкого парламента в реанимации
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Азербайджан вступает в исламский НАТО
Кого ЦРУ допрашивало в Азербайджане?
ФБР арестовало менеджера Volkswagen
СМИ: Армия Сирии нарушила перемирие
Азербайджан может получить 11-ю медаль Олимпиады в Лондоне
Спецназ Южной Кореи и США совместно готовится к диверсиям на территории КНДР
Kapital Bank наградил победителя игр «Брэйн-ринг»
По делу о теракте в Иерусалиме арестовано девять человек
Ректором американского вуза стал сторонник Гюлена
Госнефтефонд ожидает $5,8 миллиарда дохода
В Азербайджане сотрудник обокрал компанию на 35 тысяч
Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов фото
В Иране объявлен трехдневный траур
Трампа сравнили с персонажем из «Игры престолов»
Валютные резервы Китая сократились до минимума за шесть лет
Россия сократит экспорт нефти в Белоруссию
Криминальные группировки устроили перестрелку в Баку
За незаконную охоту в Азербайджане задержаны 16 иностранцев