Бакинский порт вдвое увеличил объем грузоперевозок

Объем грузоперевозок через Бакинский международный морской торговый порт в 2016 году вырос на 47 процентов по сравнению с показателем 2015 года, говорится в сообщении порта.

Согласно сообщению, за отчетный период объем грузоперевозок составил 4,5 миллиона тонн. На долю транзитных грузоперевозок пришлось 87 процентов от общего объема.

"Наибольший рост зафиксирован в перевалке колесной техники, в особенности крупнотоннажных транспортных средств. Количество транспорта данного типа выросло почти втрое — с 8 756 до 23 415 грузовиков. Более половины этих грузовиков (58,3 процента, или 13 791 транспортное средство) были перевезены по направлению Баку — Актау — Баку, оставшаяся часть большегрузных транспортных средств (41,7 процента, или 9 850 грузовиков) — по направлению Баку — Туркменбаши — Баку", — говорится в сообщении.

Возросло также количество перевезенных стандартных двадцатифутовых контейнеров (TEU). Так, по сравнению с 2015 годом их количество увеличилось на 28,5 процента и составило 17 100 TEU. Объем переваленной нефти и нефтепродуктов вырос за год на 87,5 процента и составил около 1,58 миллиона тонн.

"Кроме того, на 17,4 процента увеличилась перевалка вагонов посредством нового Паромного терминала, расположенного в поселке Алят. Общее количество вагонов достигло 36 896, при этом 30,1 процента (11 109 вагонов) были перевезены по направлению Баку — Актау — Баку, 69,9 процента (25 787 вагонов) — по направлению Баку — Туркменбаши — Баку. Объем пассажироперевозок по этим двум направлениям вырос почти вдвое и составил более 20 тысяч человек", — говорится в сообщении.

В сообщении отмечено, что объем перевалки грузов посредством расположенного в Баку Основного грузового терминала увеличился по сравнению с прошлым годом на 8,2 процента и составил 418,1 тысячи тонн. Большая часть перевалки пришлась на транзитные контейнеры и импорт строительных материалов.

По завершении первой фазы (до конца 2017 года) Бакинский международный морской торговый порт сможет принимать каждый год до 10-11 миллионов тонн грузов, а также ежегодно обрабатывать до 50 тысяч TEU.

На втором этапе мощность грузового перевала порта достигнет 17 миллионов тонн грузов и 150 тысяч TEU, а по окончании третьего этапа — 25 миллионов тонн грузов и одного миллиона TEU.