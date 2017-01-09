Журналисты заставили правящую партию изменить решение

Правящая в Польше партия «Закон и справедливость» (ЗиС) отказалась от планов ограничить доступ представителей СМИ в парламент. Об этом сообщил в понедельник на брифинге маршал (спикер) Сената (верхняя палата парламента) Станислав Карчевский.

«Мы сделали шаг назад», — сказал он.

«Мы приняли решение вернуться к старым правилам, мы их не меняем», — добавил он.

В декабре прошлого года имеющие большинство в Сейме депутаты ЗиС приняли решение ограничить доступ в парламент представителей СМИ, в том числе тех, кто имел для этого специальную аккредитацию. В знак протеста с 16 декабря депутаты оппозиционных партий начали бессрочную акцию протеста в пленарном зале Сейма, заблокировав президиум и требуя отказаться от новых правил работы журналистов в парламенте.