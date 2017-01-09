Оборот Бакинской биржи упал на треть

В 2016 году на Бакинской фондовой бирже (БФБ) общий объем сделок по всем инструментам составил 5 698 339 992,89 маната, что на 36,1% меньше, чем в 2015 году. Об этом сообщает Report со ссылкой на БФБ.

За отчетный период рынок государственных ценных бумаг вырос в 40,2 раза — до 836,2 млн манатов. Из них на долю гособлигаций Министерства финансов пришлось 567,4 млн манатов, нот Центробанка — 268,8 млн манатов.

Долевой рынок сократился на 57,8% — до 118,0 млн манатов, рынок долговых инструментов — в 6,1 раза, составив 301,5 млн манатов.