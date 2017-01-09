Обвал британского фунта

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ее страна выйдет из Евросоюза (ЕС) и не примет никаких условий членства в ЕС. Как передает Bloomberg, об этом она сказала в интервью каналу Sky News.

После заявления Т.Мэй о том, что Англия выходит из ЕС, а не из Европы, курс фунта стерлингов по отношению к доллару упал на 0,8% — до 1,2180 USD/GBP.

«Мы способны контролировать наши границы и законодательство. Мы покидаем ЕС. Проблема заключается в том, как строить отношения с ЕС в новых условиях», — отметила Т.Мэй.

Напомним, власти Британии начнут в конце марта переговоры по Brexit, на которых будут обсуждаться варианты мягких или жестких отношений с ЕС.