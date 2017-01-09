 

Обвал британского фунта

 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ее страна выйдет из Евросоюза (ЕС) и не примет никаких условий членства в ЕС. Как передает Bloomberg, об этом она сказала в интервью каналу Sky News.

После заявления Т.Мэй о том, что Англия выходит из ЕС, а не из Европы, курс фунта стерлингов по отношению к доллару упал на 0,8%  до 1,2180 USD/GBP.

«Мы способны контролировать наши границы и законодательство. Мы покидаем ЕС. Проблема заключается в том, как строить отношения с ЕС в новых условиях»,  отметила Т.Мэй.

Напомним, власти Британии начнут в конце марта переговоры по Brexit, на которых будут обсуждаться варианты мягких или жестких отношений с ЕС.

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