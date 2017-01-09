Торговые центры Стамбула будет охранять спецназ

Четыре крупнейших торговых центра Стамбула будут охраняться специально сформированными отрядами, сотрудники которых будут готовы отреагировать на попытки совершить теракты, сообщает газета Aksam.

По данным газеты, в ближайшее время в четырех торговых центрах Стамбула появятся спецотряды численностью от 5 до 10 человек. Как ожидается, они будут патрулировать ТЦ в форме или в штатском. Данная мера на первом этапе затронет четыре торговых центра. В случае ее успешного воплощения в жизнь аналогичные отряды будут размещены и в других ТЦ.

Газета отмечает, что охранники ТЦ смогут применять оружие при отражении нападений на ТЦ.