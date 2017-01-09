 

Арест Улюкаева может быть продлен

 

Следствие просит продлить до 15 апреля срок домашнего ареста бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в 2 миллиона долларов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"В суд поступило ходатайство следствия о продлении обвиняемому Улюкаеву меры пресечения в виде домашнего ареста",  сказала пресс-секретарь.

По ее словам, данное ходатайство следствия суд рассмотрит 10 января в 10:30.

Обвинение Улюкаеву предъявлено по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса (получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством взятки и в особо крупном размере). Максимальная санкция этой статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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