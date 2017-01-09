 

По делу об ограблении Ким Кардашьян задержали 16 человек

 

В Париже задержали 16 человек, подозреваемых в связи с кражей драгоценностей у модели и ведущей Ким Кардашьян, сообщает Europe 1 со ссылкой на источники в полиции Парижа. 

В октябре 2016 года несколько мужчин в масках ворвались в номер Кардашьян в парижском отеле и украли драгоценности на десять миллионов евро.

В спецоперации по задержанию участвовал французский спецназ. Подозреваемых в преступлении нашли по оставленным следам ДНК, отмечает Europe 1. Задержанных подозревают в участии в преступной группировке и преступном сговоре.

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