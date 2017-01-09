«Армения в целях пропаганды сепаратистского режима, созданного на оккупированных азербайджанских территориях в результате агрессии и кровавых этнических чисток, закрепления оккупации, а также получения грязных доходов использует туризм на оккупированных территориях», — сказал глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев в ответ на запрос haqqin.az в связи с информацией о том, что армянская сторона намерена построить туристический комплекс на минеральных водах Истису.

Дипломат подчеркнул, что, согласно нормам международного права, особенно Женевской конвенции, страна-агрессор должна воздерживаться от незаконных действий на оккупированных территориях, в том числе и от ведения экономической и туристической деятельности.

«Армения как государство, грубо нарушающее нормы международного права и оставляющее в стороне нормы цивильного поведения, пытается наладить незаконный туристический бизнес на оккупированных территориях Азербайджана. Стремление армянской стороны построить туристический комплекс в оккупированном Кельбаджарском районе Азербайджана на минеральных водах Истису стало очередным примером систематических незаконных действий Армении», — заявил Х.Гаджиев.

Представитель МИД отметил, что доказательства незаконных действий армянской стороны на оккупированных территориях Азербайджана были отмечены в отчетах соответствующих миссий ОБСЕ по оценке и расследованию фактов. Также в отчете МИД Азербайджана за 2016 год «О незаконной экономической деятельности на оккупированных территориях Азербайджана» этот и подобные шаги армянской стороны были подробно проанализированы.

«Основные наши усилия направлены на то, чтобы остановить деятельность иностранных физических и юридических лиц, организующих незаконные туристические поездки на оккупированные территории Азербайджана, предотвратить участие сепаратистского режима в международных туристических выставках и вынести эти вопросы на повестку дня в соответствующих международных организациях. Так, в прошлом году было предотвращено размещение отдельных стендов сепаратистского режима на международных туристических выставках, пресечена деятельность нескольких иностранных туркомпаний, организовывавших поездки на оккупированные территории Азербайджана. Применение политики списка нежелательных лиц, а также усиленная работа по информированию в рамках этой политики стали причиной резкого снижения числа незаконных визитов на оккупированные территории», — сказал глава пресс-службы МИД.

Также Х.Гаджиев заявил, что внешнеполитическое ведомство Азербайджана держит всю незаконную деятельность на оккупированных территориях под особым вниманием.