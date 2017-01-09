 

МИД Азербайджана о строительстве туристического комплекса в оккупированном Кельбаджаре По следам наших выступлений

Автор: Отдел информации 

«Армения в целях пропаганды сепаратистского режима, созданного на оккупированных азербайджанских территориях в результате агрессии и кровавых этнических чисток, закрепления оккупации, а также получения грязных доходов использует туризм на оккупированных территориях»,  сказал глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев в ответ на запрос haqqin.az в связи с информацией о том, что армянская сторона намерена построить туристический комплекс на минеральных водах Истису.

Дипломат подчеркнул, что, согласно нормам международного права, особенно Женевской конвенции, страна-агрессор должна воздерживаться от незаконных действий на оккупированных территориях, в том числе и от ведения экономической и туристической деятельности.

«Армения как государство, грубо нарушающее нормы международного права и оставляющее в стороне нормы цивильного поведения, пытается наладить незаконный туристический бизнес на оккупированных территориях Азербайджана. Стремление армянской стороны построить туристический комплекс в оккупированном Кельбаджарском районе Азербайджана на минеральных водах Истису стало очередным примером систематических незаконных действий Армении»,  заявил Х.Гаджиев.

Представитель МИД отметил, что доказательства незаконных действий армянской стороны на оккупированных территориях Азербайджана были отмечены в отчетах соответствующих миссий ОБСЕ по оценке и расследованию фактов. Также в отчете МИД Азербайджана за 2016 год «О незаконной экономической деятельности на оккупированных территориях Азербайджана» этот и подобные шаги армянской стороны были подробно проанализированы.

«Основные наши усилия направлены на то, чтобы остановить деятельность иностранных физических и юридических лиц, организующих незаконные туристические поездки на оккупированные территории Азербайджана, предотвратить участие сепаратистского режима в международных туристических выставках и вынести эти вопросы на повестку дня в соответствующих международных организациях. Так, в прошлом году было предотвращено размещение отдельных стендов сепаратистского режима на международных туристических выставках, пресечена деятельность нескольких иностранных туркомпаний, организовывавших поездки на оккупированные территории Азербайджана. Применение политики списка нежелательных лиц, а также усиленная работа по информированию в рамках этой политики стали причиной резкого снижения числа незаконных визитов на оккупированные территории», — сказал глава пресс-службы МИД.

Также Х.Гаджиев заявил, что внешнеполитическое ведомство Азербайджана держит всю незаконную деятельность на оккупированных территориях под особым вниманием.

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МИД Азербайджана о строительстве туристического комплекса в оккупированном Кельбаджаре По следам наших выступлений
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