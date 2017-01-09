 

Власти Туркмении ищут $600 млн

 

Туркмения ищет иностранного инвестора для реализации первого этапа освоения месторождения «Демиргазык (Восточный) Готурдепе» в национальном секторе Каспийского моря, сообщает Reuters.

Для освоения месторождения на первом этапе потребуется около $600 миллионов.

«Для привлечения иностранных инвестиций, путем возмещения затраченных средств частью добытой нефти планируется создать совместное предприятие, где основной объем работ  90 процентов  будет выполняться «Туркменнефть», а потенциальный иностранный инвестор окажет сервисные услуги»,  говорится в сообщении государственной газеты.

Согласно проекту разработки, на месторождении предполагается пробурить 60 поисково-разведочных и эксплуатационных скважин.

По предварительной оценке, геологические запасы нефти на месторождении составляют 38,5 миллиона тонн. После разведки власти ожидают увеличение общих резервов месторождения до 87,3 миллиона тонн. В течение семи лет на промысле планируется добыть порядка 6,8 миллиона тонн нефти.

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