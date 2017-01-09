Чавушоглу: «Трамп не повторит ошибок администрации Обамы»

Избранный президент США Дональд Трамп не повторит ошибок, совершенных администрацией Барака Обамы. Такое мнение выразил в понедельник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает ТАСС.

«Мы уверены, что Соединенные Штаты не повторят допущенные в предыдущий период ошибки, — приводит агентство Anadolu слова главы МИД. — Мы ждем от них двух инициатив. Первая — экстрадиция главаря ФЕТО («Террористическая организация фетхуллахистов») Фетхуллаха Гюлена и других ее руководителей, вторая — окончание сотрудничества с Силами народной самообороны».

Напомним, 15 июля группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку госпереворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре. Погибли 246 человек, не считая путчистов, более двух тысяч получили ранения. Правительству удалось взять под контроль ситуацию в стране.

В подготовке путча и реализации этих планов Анкара обвиняет Гюлена, с 1999 года проживающего в США, и ассоциированную с ним организацию ФЕТО. В конце июля в рамках мер противодействия ФЕТО власти Турции в законодательном порядке закрыли несколько тысяч организаций, связанных с «фетхуллахистами», а также инициировали масштабную чистку госаппарата и армии, которая продолжается до сих пор.

Турция требует от США выдать Гюлена, но пока переговоры по этому вопросу не принесли результатов. В связи с этим турецкий суд будет рассматривать степень вины и изберет меру пресечения для исламского проповедника заочно.