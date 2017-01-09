Турецкая лира обновила рекордный минимум

Курс турецкой национальной валюты в понедельник снизился на 2,35 процента - до 3,7308 лиры за один доллар США, обновив свой рекордный минимум с 2005 года (с периода деноминации национальной валюты).

Утром курс доллара находился на уровне 3,6452 лиры, а к 10 часам по местному времени составил 3,6870 лиры.

Ранее глава Стамбульской биржи Химмет Карадаг сказал, что курс доллара по отношению к турецкой лире до конца 2017 года не превысит 3,7 TRY/USD.

По мнению экспертов, на очередное снижение курса лиры повлияло внесение на обсуждение парламента поправок в Конституцию Турции.

Ранее самый низкий уровень курса лиры был зафиксирован вечером 6 января, тогда он составил 3,6474 лиры за один доллар.

Снижение курса турецкой лиры к европейской валюте в понедельник также достигло рекордного уровня, составив 3,9303 лиры за евро. По сравнению с показателем на утро евро подорожало на 2,4 процента.

Ранее сотрудник турецкого университета Мерсин, эксперт по экономическим вопросам Ильхан Эге сказал, что для укрепления турецкой лиры необходимо устранить политическую неопределенность, связанную со сменой формы государственного управления.

Эксперт также считает недостаточно эффективными действия правительства в направлении обеспечения балансирования курса лира/доллар.