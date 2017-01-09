Далай-лама высказался по поводу Дональда Трампа

Далай-лама XIV предсказал эру мира во время президентства Дональда Трампа. Соответствующее заявление он сделал в интервью Ленте.ру.

Отвечая на вопрос, к чему приведет избрание нового американского лидера, Тэнцзин Гьямцхо отметил: «Дональд Трамп, пока он был еще только кандидатом в президенты Америки, позволял себе говорить очень свободно. Но сейчас, когда он уже избран, на его плечи легла большая ответственность, теперь он должен сообразовываться с окружающей действительностью... Думаю, тут не о чем беспокоиться».

По мнению Далай-ламы, у Трампа, как и у других мировых лидеров, просто нет выбора: «Если мы пойдем по пути насилия, это приведет нас к ядерной войне, в которой не будет победителей — все проиграют, и страдать будут все без исключения... Разве что сумасшедший может стремиться к ядерной войне. Но в открытом обществе такое невозможно».