Акиф Човдаров предложил арестовать своего адвоката Камандара Насибова

В здании Сабунчинского районного суда состоялось очередное заседание судебного процесса по делу генерала МНБ Акифа Човдарова и его бывших подчиненных. Как сообщает из зала суда собственный корреспондент haqqin.az, несмотря на то, что заседание было назначено на 11:00, однако снова началось с опозданием.

Оказалось, что из шести адвокатов подозреваемых в зале суда присутствовал лишь Джавид Рзазаде, который защищает интересы бывшего начальника Управления МНБ Салима Мамедова. Судье Габибу Гасанову пришлось объявить перерыв до появления всех адвокатов, который продлился до 12:00.

После перерыва число присутствующих адвокатов увеличилось до трех: прибыли Эльхан Гулиев и Анар Гасымлы, защищающие интересы Акифа Алиева и Орхана Османова. Вместе с тем на заседании отсутствовали все три адвоката главного фигуранта дела - Акифа Човдарова.

Секретарь суда сообщил, что адвокат Шахин Рафиев отсутствует по причине болезни, а адвокат Камандар Насибов вернулся из Японии в Стамбул, но не может оттуда вылететь в Баку по причине отмены авиарейсов.

Третий адвокат Акифа Човдарова, Садиг Расулов, не отвечал на многочисленные звонки. Судье не оставалось ничего иного, как объявить еще один перерыв, на сей раз до 14:00.

Однако и в 14:00 стало ясно, что ни один из адвокатов Човдарова не явился на заседание. Нельзя исключать, что игнорирование судебного процесса было заранее продуманным шагом, так как сегодня должны были быть рассмотрены несколько эпизодов, включая и показания экс-главы Бакметрополитена Таги Ахмедова.

Присутствующие в зале понимали, что продолжение судебного заседания без адвокатов невозможно и его придется вновь отложить. В этот момент между судьей Габибом Гасановым и обвиняемым Акифом Човдаровым произошел интересный диалог.

Судья: Акиф муаллим, где ваши адвокаты?

Човдаров: В последний раз я их видел в четверг. Сейчас не знаю, где они.

Судья: Но ведь так нельзя, они затягивают рассмотрение дела…

Човдаров: Добавьте этот факт в материалы уголовного дела против меня.

Судья: Наверное, вам не надо было разрешать Камандару Насибову ехать в Японию.

Човдаров: Вы думаете, он кого-то слушает? Господин судья, распорядитесь, чтобы Камандара Насибова арестовали на 15 суток, когда он вернется в Баку.

В конечном итоге судебный процесс был отложен до 11 января.