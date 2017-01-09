 

Дочери Обамы страдали от чрезмерного внимания Секретной службы

 

Дочери президента США Барака Обамы Малия и Саша, живя в Белом доме, страдали от чрезмерного внимания охранявшей их Секретной службы. Однако, как рассказал глава государства в воскресном интервью телекомпании ABC, они достойно выдержали это нелегкое испытание, в том числе благодаря поддержке со стороны их матери Мишель, передает ТАСС.

По словам Обамы, его дочери "начали жаловаться на Секретную службу, когда достигли подросткового возраста". "Секретная служба изо всех сил старалась подстроиться под них. Она их не ограничивала, - сказал президент. - Но представьте себе: вы подросток, и за вами постоянно следуют несколько человек с микрофонами и оружием. Это могло раздражать".

По традиции сотрудники охраны дали президентским дочерям кодовые обозначения, которые использовали в своих служебных переговорах. Малию они называли "Сиянием", а Сашу - "Бутоном розы". Однако, заверил Обама, девушки "с достоинством перенесли это, и главная заслуга здесь принадлежит Мишель".

В то же время он признал, что они с Мишель беспокоились о том, как их дети будут выстраивать отношения с другими людьми. "Но они стали милыми, добрыми, веселыми, умными девушками, которые ко всем относятся с уважением", - считает Обама.

Рассказывая о своей жизни в Белом доме, он признался, что "дорога из дома до работы", то есть от жилых комнат Белого дома до Овального кабинета, занимала у него порядка 30 секунд. Это, утверждал Обама, помогало ему, будучи руководителем страны, не забывать о семье, которая в свою очередь поддерживала его.

После восьми лет пребывания в Белом доме его семья переедет 20 января в частный особняк, арендованный в одном из респектабельных районов в центре Вашингтона. Как сообщал Обама, они собираются остаться в американской столице еще на пару лет, пока младшая дочь Саша не закончит среднюю школу.

"Переезд в середине обучения - трудное занятие", - говорил президент. Его старшая дочь Малия будущей осенью начнет учиться в престижном Гарвардском университете в штате Массачусетс.

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