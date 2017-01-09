 

Мубариз Мансимов подарил МЧС подводную лодку видео

 

Принадлежащая азербайджанскому бизнесмену Мубаризу Мансимову группа компаний Palmali сделала подарок Министерству по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, сообщает Qafqazinfo.

Согласно договоренности, достигнутой между МЧС и Palmali, министерству передана подводная лодка DeepFlight DF-302 Super Falcon 2.

Не исключено, что это подводное судно примет участие в поиске пропавших на Каспии азербайджанских нефтяников.

Подлодка DeepFlight DF-302 Super Falcon была спущена на воду в 2014 году. Длина лодки — 6,3 метра, ширина — 2,7 метра (размах «крыльев» — 1,4 метра), высота — 1,6 метра. Скорость  11,2 километра в час, при этом для удобства управлением разработаны три скоростных режима.

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