Тысячи казахстанцев штурмуют центры обслуживания населения

Тысячи, если не десятки тысяч, жителей Казахстана утром 9 января не вышли на работу: напуганные прошедшими в минувшие выходные массовыми и бесцеремонными рейдами полицейских по выявлению не зарегистрированных по месту пребывания граждан, люди кинулись выполнять новые требования властей страны об обязательной регистрации при переезде на временное место жительства.

Социальные сети, а вслед за ними и средства массовой информации Казахстана стали сообщать об огромных очередях, что образовались в центрах обслуживания населения (ЦОН).

Наибольший ажиотаж был замечен в крупнейших городах Казахстана - Алма-Ате, Астане и Шымкенте, где очереди за обязательной регистрацией по месту временного проживания начинаются на улицах перед зданиями ЦОН. Не менее критическая ситуация складывается и в сельской местности, где нередко один районный ЦОН обслуживает сразу несколько сельских округов. Причем арендаторам вместе с арендодателями приходится отстоять две очереди: первая - живая за номерным талоном, вторая - непосредственно к проводящему регистрацию инспектору ЦОН.

Несмотря на обещание МВД, что штрафные санкции к не прошедшим вовремя регистрацию по месту временного жительства применяться не будут, в социальных сетях сообщают прямо противоположную информацию: инспекторы ЦОН уже начали штрафовать людей.

В связи с чем казахстанцы массово выражают недовольство. Одни публично заявляют, что не верят в то, что регистрация граждан по временному месту жительства поможет силовым структурам выявить потенциальных террористов и экстремистов, и называют происходящее «новым крепостным правом». Другие активно подписывают обращения в адрес руководства страны с требованием отменить повальную регистрацию внутренних мигрантов.