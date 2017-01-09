 

Полиция разгоняет митинг оппозиции в Анкаре

 

Турецкая полиция разгоняет в районе здания парламента в Анкаре митинг оппозиции, протестующей против введения президентской системы, сообщает телеканал Haberturk.

Сегодня в турецком парламенте начинается обсуждение внесения поправок в Конституцию, касающихся введения президентской системы. Вокруг парламента в связи с этим усилены меры безопасности. Все улицы, ведущие к нему, перекрыты, полиция препятствует группам противников введения поправок в Конституцию приблизиться к парламенту.

О запрете любых демонстраций перед парламентом было заявлено заранее, однако представители оппозиции проигнорировали его.

Проект изменений в Основном законе страны внесла в парламент правящая Партия справедливости и развития (ПСР).

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