Воры оставили без связи воинскую часть в Баку

Воры в Баку оставили без связи воинскую часть, сообщает Sputnik со ссылкой на Управление полиции Хазарского района.

Согласно информации, в жилом массиве Хашахуна в 19:30 был обрезан провод длиной сто метров, который обеспечивал коммуникацию N-ской воинской части.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали лиц, причастных к краже. Ими оказались жители поселка Зиря Таджир Мамедов (2003 года рождения) и Кенан Ширинов (2001 года рождения).

Выяснилось, что после кражи подростки сожгли кабель, чтобы извлечь оттуда медь и сдать в пункт приема цветного металла.