 

Американский корабль открыл стрельбу по иранским катерам

 

Военный корабль США сделал несколько предупредительных выстрелов в сторону иранских катеров в Ормузском проливе, передает Рейтер со ссылкой на представителей Пентагона.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, когда четыре катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) начали на высокой скорости приближаться к американскому судну.

Отмечается, что предупредительная стрельба была открыта, после того как иранские корабли не отреагировали на радиосигналы и дымовой буй, сброшенный вертолетом ВМС США.

Ранее США неоднократно жаловались на то, что иранские катера приближаются слишком близко к американским кораблям в Персидском заливе — как минимум в одном случае корабли США открывали предупредительную стрельбу по водной поверхности.

В августе четыре военных катера КСИР подошли на расстояние менее 275 метров к американскому эсминцу Nitze в окрестностях Ормузского пролива. Эсминец США был вынужден изменить курс.

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