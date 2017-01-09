Захарова пошутила о взломе русскими хакерами мозга Обамы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила на тему русских хакеров, которых, по версии Вашингтона, Москва привлекла для вмешательства в президентскую кампанию в США. Дипломат пофантазировала на эту тему в Facebook.

«Мне кажется, «русские хакеры» если что-то и взломали в Америке, то это две вещи: мозг президенту США Бараку Обаме и, конечно, сам доклад о «русских хакерах», — отметила она.

Ранее в понедельник, 9 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американский доклад напоминает охоту на ведьм.