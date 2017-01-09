 

Япония подняла истребители из-за самолетов Китая

 

Истребители военно-воздушных сил самообороны Японии были подняты в понедельник в связи с пролетом самолетов китайских ВВС над Корейским проливом недалеко от островов Цусима и Кюсю.

По данным телеканала NHK со ссылкой на представителей Министерства обороны, шесть бомбардировщиков Xian H-6 пролетели через пролив со стороны Восточно-Китайского моря в направлении Японского моря, затем совершили разворот и пролетели в обратном направлении. В это же время в регионе были зафиксированы транспортные самолеты Shaanxi Y-8 и Shaanxi Y-9.

Представители японского оборонного ведомства отметили, что китайские самолеты не нарушали воздушное пространство Японии. Другие подробности не сообщаются.

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