Армия Пакистана впервые произвела подводный пуск крылатой ракеты, способной нести ядерную боеголовку.

Пуск ракеты "Бабур-3" был произведен подводной лодкой из неуказанного района в Индийском океане.

"Ракета способна доставлять различные типы боезарядов и обеспечит Пакистан возможностью ответного удара, увеличив потенциал сдерживания", — цитирует Рейтер заявление пакистанских военных.

Сообщается, что ракета подводного базирования "Бабур-3" является модификацией наземной ракеты "Бабур-2" с дальностью поражения целей до 450 километров.