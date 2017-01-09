 

Азербайджан транспортирует через Россию 1,5 млн тонн нефти

 

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) подписала контракт с российской «Транснефтью» о транспортировке азербайджанской нефти по трубопроводу Баку — Новороссийск в 2017 году, сообщил Reuters со ссылкой на источник в SOCAR.

«SOCAR подписала договор с российской компанией «Транснефть» на транспортировку 1,5 млн т нефти по трубопроводу Баку — Новороссийск в 2017 году, из которых 325 тыс. т будет прокачано в первые три месяца года», — заявил собеседник агентства

Отмечается, что в 2016 году SOCAR снизила транзит нефти через российский порт Новороссийск до 1,21 млн т, в 2015 году транзит составлял 1,27 млн т.

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