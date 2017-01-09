Комиссия по борьбе с коррупцией Азербайджана распространила информацию о работе, проделанной в 2016 году в сфере борьбы с коррупцией. В документе, поступившем в редакцию haqqin.az, говорится, что борьба с коррупцией является приоритетным направлением государственной политики и антикоррупционный опыт Азербайджана отличается своим инновационным характером. Для эффективной борьбы с коррупцией в 2016 году были продолжены отвечающие международным стандартам институциональные и законодательные мероприятия, проведены масштабные реформы.

2016 год был для страны годом широкомасштабных экономических реформ. В стране были проведены реформы по повышению прозрачности в таможенной и налоговой сферах, улучшению инвестиционного климата. Для повышения гибкости и прозрачности таможенного декларирования была задействована система «Зеленый коридор», а число требуемых документов и процедур было сокращено.

Помимо этого, предпринят ряд мероприятий по повышению прозрачности и взаимного доверия между налогоплательщиками и налоговыми органами, а также повышению качества налогового контроля.

В соответствии с современными экономическими требованиями, с целью формирования качественно нового этапа экономического развития страны, диверсификации экономики и обеспечения продолжительности экономических реформ, указом президента Азербайджана от 6 декабря 2016 года были утверждены 12 стратегических дорожных карт по основным секторам экономики. Эти широкомасштабные реформы создали для страны новые перспективы и возможности. Несмотря на глобальный экономический кризис, по итогам 2016 года в Азербайджане наблюдалось развитие ненефтяного сектора экономики, полностью реализовывались социальные программы.

В результате проведенных реформ Азербайджан в 2016 году по индексу конкурентоспособности Всемирного экономического форума продвинулся на три ступени и занял 37-е место среди 138 стран. А в отчете Doing Business 2017 по критерию «Начало бизнеса» занял пятое место среди 190 стран мира.

В 2016 году Комиссией по борьбе с коррупцией Азербайджана была проведена итоговая оценка Национального плана действий по борьбе с коррупцией и продвижению открытого правительства в 2012-2015 гг. Было установлено, что Национальный план действий по борьбе с коррупцией выполнен государственными органами на 86 процентов, а Национальный план действий по продвижению открытого правительства — на 82 процента.

За отчетный период были приняты законодательные акты о государственной защите лиц, сообщивших о коррупционных фактах. Внедрена централизованная система по приему на работу учителей, а информация о вакантных местах на должность учителя размещена на официальном сайте Министерства образования. Полностью были исполнены мероприятия по упрощению получения информации со стороны государственных органов и усовершенствованию электронных услуг.

В рамках системных институциональных реформ, проводимых в сфере борьбы с терроризмом, расширен охват обслуживания Центров ASAN. В общей сложности число людей, обратившихся в Службу ASAN, превысило 13 миллионов, а показатель удовлетворения оказанными услугами приблизился к 98 процентам. В то же время, с целью применения стандартов ASAN во всех видах государственных услуг, был создан Индекс Службы ASAN. В целях расширения применения принципов открытого правительства, координации действий госорганов и институтов гражданского общества создана Платформа открытого правительства и оказана поддержка ее деятельности.

Исполнение Национального плана действий регулярно оценивалось со стороны специализирующихся в этой сфере неправительственных организаций, включая азербайджанское представительство организации «Международная прозрачность» и Фонд конституционных исследований. Было установлено, что Национальный план действий по борьбе с коррупцией выполнен на 83 процента.

Положительная динамика в сфере борьбы с коррупцией в Азербайджане отражена и в международных антикоррупционных рейтингах. Так, в отчете «Индекса восприятия коррупции», подготовленном со стороны «Международной прозрачности», Азербайджан продвинулся на семь ступеней по сравнению с прошлым годом. Другой антикоррупционный доклад «Глобальный барометр коррупции» также демонстрирует серьезное продвижение Азербайджана в сфере борьбы с коррупцией.

Результаты доклада говорят о том, что 79 процентов опрошенных в Азербайджане респондентов не считают коррупцию основной проблемой, с которой сталкивается общество. Показатели Азербайджана лучше в сравнении со странами Евросоюза (68 процентов) и постсоветскими государствами (66 процентов). В то же время антикоррупционные реформы, проводимые в Азербайджане, были высоко оценены Группой государств Совета Европы против коррупции (GRECO), Антикоррупционной сетью Организации по экономическому сотрудничеству (OECD) и подгруппами ООН.

Для обеспечения продолжительности мероприятий в сфере борьбы с коррупцией и продвижения открытого правительства принят очередной Национальный план действий, охватывающий 2016-2018 гг. Это показатель наличия политической воли по расширению принципов открытого правительства и предотвращению коррупции.

В целом в 2016 году были успешно реализованы меры по повышению прозрачности и борьбе с коррупцией. Эти меры дополнили реформы, проводимые в экономической сфере, и создали новые возможности для экономического развития.