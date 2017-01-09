 

Утечка газа на крупнейшем месторождении Ирана

 

В Иране на одном из участков гигантского нефтегазового шельфового месторождения Южный Парс произошла утечка газа, ситуацию удалось взять под контроль, передает агентство Mehr.

Как сообщил управляющий одного из участков месторождения Реза Фороузеш, проходящий по дну трубопровод, по которому газ с морской платформы идет на газоперерабатывающий завод, был поврежден.

"В настоящее время выброс газа из морского трубопровода взят под контроль, инцидент в скором времени будет разрешен", — заявил Фороузеш, добавив, что "технические и эксплуатационные группы начали ремонт поврежденного газопровода".

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