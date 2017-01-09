Установка нового дорожного знака или его снятие в местах с интенсивным движением транспорта очень часто вызывает проблемы. Не каждый водитель, следуя по привычному маршруту, замечает изменения с первого раза. А многие из тех, кто заметил, действуют с опаской, боясь быть остановленными представителями Государственной дорожной полиции, которые в таких случаях обычно всегда дежурят рядом.

За последние несколько дней водителей, проезжающих около круга «Бешмертебе» в Баку, ждали сразу два сюрприза. Первый - установленный и вызвавший недовольство среди автолюбителей знак «Стоп», второй – сегодняшнее снятие этого знака.

Зачем же нужно было устанавливать данный знак, и почему его убрали?

Знак «Стоп» был установлен для транспортных средств, которые следовали по улице Джафара Джаббарлы и въезжали на круг «Бешмертебе». Автомобилям, доезжавшим до круга по этой улице, следовало сначала пропускать машины, которые выезжали с круга по улице Физули и поднимались в сторону бывшей Советской улицы, а затем из-за нового знака приходилось уступать дорогу транспортным средствам, въезжающим на круг с проспекта Азербайджана. Тех, кто не заметил новый знак, ожидал штраф в размере 60 манатов и 3 баллов.

В результате удалось чуть разгрузить движение на проспекте Азербайджана, однако возникли заторы на том участке, где в единый поток сливались автомобили, ехавшие с улиц Джафара Джаббарлы и Физули.

Помимо этого, в замешательстве были автомобилисты, ехавшие с проспекта Азербайджана. Они были смущены тем, что теперь им уступают дорогу, и не знали, как действовать, так как перед ними стоял знак «Круговое движение», но не было знака «Главная дорога».

Приняв во внимание возникшие проблемы, сегодня знак «Стоп» был убран.

Как заявил haqqin.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления Государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку полковник полиции Вагиф Асадов, данные решения принимались Комиссией дорожной безопасности Кабинета министров с целью избавиться от заторов на этом участке.

«Знак был установлен в связи с тем, что была высокая интенсивность движения на проспекте Азербайджана, возникали заторы, - говорит Асадов. – Однако наблюдения нескольких дней показали, что установка знака «Стоп» не оправдала ожиданий. В результате принято решение его убрать. Но на кругу «Бешмертебе» еще будут изменения. Планируется сокращение зоны безопасности на одну полосу в том месте, где автомобили выезжают с проспекта Азербайджана. Сейчас ведется работа в этом направлении».