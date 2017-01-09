Лукашенко отменил визы для граждан США и Евросоюза

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым ввел безвизовый въезд для граждан 80 стран, сообщает в понедельник, 9 января, пресс-служба президента Белоруссии.
Документом устанавливается безвизовый порядок въезда в Белоруссию на срок не более 5 суток при въезде через пункт пропуска «Национальный аэропорт Минск» для граждан 80 государств.
В список попали 39 стран Европы, в том числе весь Евросоюз, а также США, Япония, Бразилия, Индонезия, Вьетнам, Гаити, Гамбия, Гондурас, Индия, Китай, Ливан, Намибия и другие. В список вошли государства, которые в одностороннем порядке отменили визы для жителей Белоруссии, а также «благоприятные в миграционном плане страны».
Граждане указанных стран смогут находиться в Белоруссии без визы не более 5 суток при условии, что они въехали на территорию страны через аэропорт Минска.
#Беларусь вводит пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран https://t.co/muZCC56XQM ПОЛНЫЙ СПИСОК: pic.twitter.com/ME68yklg8s— МИД Беларуси (@BelarusMID) 9 января 2017 г.