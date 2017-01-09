 

Лукашенко отменил визы для граждан США и Евросоюза

Автор: Отдел информации 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым ввел безвизовый въезд для граждан 80 стран, сообщает в понедельник, 9 января, пресс-служба президента Белоруссии.

Документом устанавливается безвизовый порядок въезда в Белоруссию на срок не более 5 суток при въезде через пункт пропуска «Национальный аэропорт Минск» для граждан 80 государств.

В список попали 39 стран Европы, в том числе весь Евросоюз, а также США, Япония, Бразилия, Индонезия, Вьетнам, Гаити, Гамбия, Гондурас, Индия, Китай, Ливан, Намибия и другие. В список вошли государства, которые в одностороннем порядке отменили визы для жителей Белоруссии, а также «благоприятные в миграционном плане страны».

Граждане указанных стран смогут находиться в Белоруссии без визы не более 5 суток при условии, что они въехали на территорию страны через аэропорт Минска. 

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