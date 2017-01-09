Фото визита Петра Порошенко в Азербайджан опубликованы на сайте украинского президента president.gov.ua в фотоподборке, отражающей самые яркие события 2016 года. На фотографиях зафиксированы основные события с участием украинского президента в торжественных и общественных мероприятиях, во время встреч, рабочих поездок и зарубежных визитов.

В фотогалерее «2016 год в фотографиях» есть фото встречи с президентом Ильхамом Алиевым в Баку, которая состоялась 14 июля 2016 года, а также фото совместного обзора с главой Кабмина Артуром Расизаде панорамы Каспия, встречи с украинской диаспорой Азербайджана.

«Некоторые из этих фото ранее не публиковались», - говорится в сообщении пресс-службы украинского президента.

В подборке также есть фото с визитов Порошенко в Германию, США, Турцию, Польшу и другие страны.