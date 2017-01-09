Иран получит уран из России

Иран получит из России 130 тонн природного урана, чтобы компенсировать экспорт тяжелой воды, передает в понедельник РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Дипломатические источники в Вене сообщили агентству, что трансфер был согласован с властями США и остальных стран "шестерки" (Китай, Великобритания, Франция, Германия), что сделало формальностью одобрение Совета Безопасности ООН, которое также требуется для передачи урана в Тегеран.

В первой половине 2015 года Иран уже получил схожую по объему партию сырья в обмен на обогащенный уран, который в рамках соглашения был отправлен в РФ.