США вводят санкции против турецких компаний

Министерство торговли США объявило о введении санкций против двух компаний и трех физических лиц в Турции из-за их связей с Ираном, передает ТАСС.

Согласно уведомлению, которое сегодня было размещено ведомством на сайте правительственного вестника Federal Register, Мурат Ташкыран и компания "Композит Кимья" включены в американские "черные списки" из-за того, что они в обход законов США экспортировали в Иран "высококачественное углеродное волокно американского происхождения".

Кроме того, Решит Таван, Фулья Калафатоглу Огузтюрк и компания "Рамор груп" попали под американские санкции из-за "причастности к закупкам или передаче в Иран американских товаров для использования иранскими военными".

Впредь в отношении всех названных компаний и лиц в США будет действовать особый режим выдачи экспортных лицензий "с презумпцией отказа".

Тем же уведомлением из-под американских санкций выведена авиатранспортная компания "Ветеран авиа". Теперь указано, что она базируется в Индии. Но когда в 2014 году санкции вводились, речь шла о том, что это компания из Армении, имеющая представительства в Великобритании, Индии, ОАЭ и Пакистане.

В документе Минторга США сообщается, что в его нормативные документы внесены технические коррективы, связанные с недавним распространением американских санкций на федеральное автономное учреждение "Главгосэкспертиза России".