 

Швейцария заинтересована в азербайджанских транспортных коридорах

Автор: Отдел информации 

Азербайджан и Швейцария обсудили привлечение швейцарских грузов к перевозкам через международные транспортные коридоры "Север-Юг" и "Юг-Запад". Данный вопрос обсуждался на прошедшей в Цюрихе двусторонней встрече между председателем ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавидом Гурбановым и президентом компании İnterRail Holding AG Хансом Райнхардом, сообщили haqqin.az в пресс-службе ЗАО.

На встрече также обсуждались перспективы сотрудничества со швейцарскими партнерами.

Джавид Гурбанов в ходе встречи сказал, что благодаря поддержке и заботе президента Ильхама Алиева Азербайджан активно участвует в реализации международных транспортных коридоров, предпринимаются важные шаги, направленные на повышение транзитного потенциала страны.

"Основной нашей задачей является, используя выгодное географическое расположение Азербайджана, привлечь в рамках международных транспортных коридоров транзитные грузы к перевозке по проходящим через территорию страны маршрутам из Центральной и Восточной Азии в Европу и в обратном направлении. Для привлечения грузопотока на эти маршруты были мобилизованы все возможности", - сказал Гурбанов.

Председатель ЗАО также отметил наличие тесных связей со швейцарской компанией Stadler Rail Group. В настоящее время произведенные этой компанией двухэтажные электрички курсируют по маршруту Баку-Сумгаит. В то же время ЗАО "Азербайджанские железные дороги" заказало компании Stadler 30 спальных вагонов для поездов, которые в будущем будут курсировать по маршруту Баку-Тбилиси-Карс.

Ханс Райнхард в своем выступлении отметил, что они очень заинтересованы в активизации транспортного коридора "Север-Юг". Райнхард также сказал о важности стратегического сотрудничества с ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в этом направлении.

InterRail Holding AG является частью TransInvest Group - международной транспортной и логистической группы, базирующейся в Швейцарии. Холдинг TransInvest посредством 111 частных компаний функционирует в 34 странах мира, в том числе в России, странах Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии.

InterRail Holding AG является одной из ведущих компаний в сфере услуг по перевозкам железнодорожным транспортом в Европе и на евразийском пространстве. Осуществляет деятельность как оператор поездов международного блока.

У компании имеются представительства и дочерние компании в Беларуси, Китае, Германии, Индии, Иране, Казахстане, Польше, России, Швейцарии, Украине и Узбекистане. 

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