Махмуд Аббас попросил Трампа не переносить посольство США в Иерусалим

Глава Государства Палестина Махмуд Аббас обратился к избранному президенту США Дональду Трампу с просьбой отказаться от переноса американского диппредставительства в Иерусалим, передает ТАСС со ссылкой на информационное агентство KUNA.

По данным агентства, палестинский лидер написал об этом в письме, отправленном на имя республиканца.

В тексте Аббас "указал на опасность переноса посольства США в Иерусалим и призвал Трампа отказаться от этого шага из-за его разрушительных последствий для мирного процесса на основе принципа "два государства для двух народов". Агентство также отмечает, что Аббас направил письма с просьбой препятствовать переносу дипмиссии Соединенных Штатов в Иерусалим на имя лидеров России, КНР, Франции, Германии и Великобритании.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают на том, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. Палестинцы же хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.

Во время предвыборной кампании республиканец Дональд Трамп заявил, что в случае избрания президентом США добьется официального признания Иерусалима единой и неделимой столицей израильского государства. Республиканец вступит в президентскую должность 20 января.

Закон о переносе американского посольства в Иерусалим был одобрен членами Конгресса США еще в 1995 году. Однако стремясь избежать шагов, которые могли бы еще больше обострить ситуацию на Ближнем Востоке, занимавший тогда пост президента США демократ Билл Клинтон, пользуясь своими полномочиями, стал откладывать претворение закона в жизнь. Такой же политики придерживался сменивший Клинтона республиканец Джордж Буш-младший, причем в нарушение собственного обещания перевести посольство в Иерусалим, которое он дал избирателям во время борьбы за президентское кресло в 2000 году. Действующий президент Барак Обама каждые полгода откладывает реализацию данного закона.