Председатель Национального конгресса армян Украины, экс-заместитель председателя Совета по вопросам этнонациональной политики при президенте Украины Ашот Дадикоевич Аванесян выступил с сенсационным заявлением.

По словам одного из видных представителей армянской диспоры, оккупированные Арменией территории должны быть возвращены Азербайджану. «Наш конгресс считает, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован мирным путем при условии восстановления территориальной целостности Азербайджана. Территориальная целостность Украины, гражданами которой мы сейчас являемся, также нарушена, и всегда параллельно с этим вопросом мы поднимаем вопрос и о восстановлении территориальной целостности Азербайджана. Оккупированные районы Азербайджана должны быть возвращены. Мы неоднократно требовали это, встречаясь с группами депутатов и официальными лицами Армении», - цитирует Ашота Аванесяна АПА.

«Азербайджан - моя родина, я родился в Огузском районе. Мы с семьей и сейчас считаем Азербайджан своей родиной. Мы хотим, чтобы была восстановлена территориальная целостность Азербайджана. Армянский народ очень страдает из-за этого конфликта, если война закончится и откроются границы, то от этого Армении будет большая польза в экономическом плане. Это не только мое, но и мнение большинства армян», - подчеркнул представитель армянской диаспоры.

Отметим, что Ашот Аванесян родился 17 июня 1964 года в селе Джалуд Варташенского (Огузского района) Азербайджанской ССР и с 1979 года живет в Украине.