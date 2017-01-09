 

Таец притворился жертвой наводнения и изнасиловал россиянку

 

В Таиланде 27-летний житель признался в том, что изнасиловал туристку из России, притворившись жертвой наводнения. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на тайские СМИ.

В настоящее время полиция задержала подозреваемого. Он рассказал, что вечером 6 января на острове Самуи он попросил россиянку подвезти его на мотоцикле домой. Женщина согласилась ему помочь. По дороге мужчина ее ограбил и изнасиловал.

У тайца были обнаружены вещи туристки, ему предъявлены обвинения в ограблении. Также проводится медэкспертиза, по результатам которой подозреваемому могут быть предъявлены обвинения в изнасиловании.

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Таец притворился жертвой наводнения и изнасиловал россиянку
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