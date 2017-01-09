Экс-спикер парламента Азербайджана: «Рафсанджани позвонил Тер-Петросяну и они долго говорили на фарси»

В Тегеране на 83-м году жизни скончался бывший президент страны, один из самых влиятельных политиков Ирана Али Акбар Хашеми Рафсанджани.

С 1980-го по 1989 год Рафсанджани занимал должность председателя меджлиса (парламента) Ирана. В период ирано-иракской войны он фактически являлся главнокомандующим армии исламской республики, руководя операцией по осаде Басры. В 1989 году Рафсанджани выиграл выборы и стал четвертым президентом страны, проведя на этом посту максимально разрешенные два срока. Его руководство страной пришлось на сложный для международных отношений этап: в эти годы распался Советский Союз, на Ближнем Востоке формировался новый баланс сил, политическая система переживала болезненную трансформацию.

Перед президентом Ирана стояла непростая задача восстановления национальной экономики, позиций ИРИ на международной арене, а главное, переустройства жизни иранского народа на мирное развитие.

Рафсанджани предпочитал либеральный подход в экономике. В годы его правления в Иране проводится частичная приватизация госкомпаний, делаются серьезные послабления для развития частного бизнеса в стране, правительство активно привлекает зарубежных инвесторов. Существенные изменения происходят в сфере культуры: открываются художественные галереи, новые СМИ, возрождается киноиндустрия Ирана.

С 1997 года после ухода с поста президента Рафсанджани возглавлял Совет по определению политической целесообразности - совещательный орган при верховном лидере Ирана.

Он был одним из тех иранских политических деятелей, кто пытался стать посредником в карабахском конфликте.

Haqqin.az побеседовал с человеком, который лично знал Рафсанджани. Это бывший спикер парламента Азербайджана Ягуб Мамедов, который дал высокую оценку всему, что сделал Рафсанджани для Ирана и укрепления связей с Азербайджаном.

«Кончина Рафсанджани потрясла меня. Это был очень опытный и прагматичный политик. Мне довелось не раз с ним встречаться, беседовать. Однажды я заметил ему, что как президент одной из самых мощных стран региона он мог бы повлиять на Армению. Рафсанджани согласился со мной и пообещал, что поговорит с Тер-Петросяном и устроит встречу в Тегеране. В то время многие государства хотели стать посредниками в урегулировании карабахского конфликта. Свои услуги нам предлагал даже Ватикан. Но посредничество Ирана было, разумеется, наиболее целесообразно.

И Рафсанджани приложил все усилия, чтобы это осуществить, даже несколько раз для организации встречи азербайджанской и армянской стороны на самом высоком уровне отправлял в Баку своего личного представителя Махмуда Ваэзи и главу МИД Али Акбара Велаяти. Наконец в мае 1992 года при посредничестве президента ИРИ мы встретились в Тегеране с главой Армении Левоном Тер-Петросяном.

Тогда нам удалось подписать важное соглашение о прекращении огня. Свои подписи под ним поставили Левон Тер-Петросян, Рафсанджани и я. Примечательно, что в этом документе Левон Тер-Петросян признал Нагорный Карабах как составную часть Азербайджана. Это один из важнейших аспектов соглашения», - отметил Я.Мамедов.

Трагическую весть о захвате армянскими войсками Шуши Я.Мамедов получил в аэропорту, улетая из Тегерана. Он сразу сообщил об этом Рафсанджани, который провожал его.

«Я увидел, что он потрясен. Президент ИРИ заверил, что сейчас же свяжется с Тер-Петросяном и выяснит, как такое могло произойти. Прямо при мне он позвонил Тер-Петросяну и они стали говорить на фарси. После завершения разговора Рафсанджани сказал, что глава Армении клянется, что он не может контролировать ситуацию в Карабахе, но попытается что-нибудь сделать. Рафсанджани лично обещал мне, что он этого так не оставит и сделает все возможное для освобождения Шуши. Он решил связаться с Ельциным и попросить его повлиять на ситуацию. Ну, а то, что случилось потом, вы знаете: я вынужден был уйти из власти, а миссия Рафсанджани, к сожалению, не увенчалась успехом. Но всегда он очень старался помирить Армению и Азербайджан и был в этом искренен. Иранский народ в лице Рафсанджани потерял очень мощного политика-реформатора. Он сделал для Ирана очень много», - подчеркнул Я.Мамедов.