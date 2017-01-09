 

«У 10-летней Нурай нет выбора – она должна жить с отцом» оценки и мнения

Автор: Отдел социума 

Социальные сети взорвал драматический видеосюжет с 10-летней Нурай Байрамовой, которую по решению суда судебные исполнители пытались силой передать отцу. Накал эмоций и страстей в интернете привел в действие государственные структуры: в дело вмешались аппарат омбудсмена и Госкомитет по проблемам семьи, женщины и ребенка, которые заявили, что применение силы во время передачи ребенка отцу может оказать негативное воздействие на психику девочки.

Haqqin.az попытался разобраться в правовой и моральной стороне происшествия.

Как известно, родители Нурай развелись в 2009 году в судебном порядке и отец исправно платил алименты. После смерти матери Нурай, в 2010 году Исполнительная власть Губинского районе передала опекунство над девочкой ее тете Мехрибан Эльдаровой.

Опекунша по какой-то причине препятствовала встречам девочки с отцом Авезом Байрамовым. В 2011 году А.Байрамов обратился в суд с иском, чтобы ему как единственному родителю передали дочку. В 2012 году все судебные инстанции вынесли решение в пользу А. Байрамова и аннулировали опекунство родственницы. Девочке тогда было шесть лет.

Почти пять лет судебные исполнители не осуществляли решение суда о передаче ребенка отцу. Сторона опекунства ответными исками, порой пряча ребенка от отца и судебных приставов, дотянула до исполнения девочке десяти лет. Видимо, не без советов адвокатов, М.Эльдарова надеялась, что Нурай достигнув возраста, когда получит право выбирать с кем ей жить, откажется возвращаться к отцу.

Как предполагает адвокат Ирада Джавадова, скорее всего, тетя-опекун усиленно настраивала ребенка против отца. Это обычное дело при разводе, когда ребенок остается с матерью и родственники матери делают все, чтобы вызвать у ребенка негативное отношение к отцу.

«В том, что дело с Нурай приняло такой драматический характер, виноваты прежде всего судебные исполнители, которые не выполнили своевременно решение суда. Закон однозначно на стороне Авеза Байрамова, в пользу которого было принято более 20 судебных решений. Ни тети, ни дяди, ни другие родственники не имеют права на ребенка, если жив кто-то из родителей.

Такое бездействие вполне в духе системы выполнения судебных решений, которое иногда по непонятным причинам 6-7 лет не выполняет судебные заключения. У Нурай нет выбора: она должна жить с отцом. Однако можно было эту процедуру передачи ребенка сделать менее болезненной.

В частности, на какое-то время государство может взять опекунство над девочкой. Необходимо, чтобы с ней ежедневно работали психологи. Девочку нужно постепенно подготовить, объяснить, что тот образ злого отца, который у нее сформировали родственники, не соответствует действительности. Создать условия для спокойной встречи, общения девочки с отцом», - объяснила И.Джавадова haqqin.az.

Адвокат видит проблему в том, что пока рядом с малышкой ее бывшие опекуны, ребенок будет панически бояться встречи с отцом. В 99% случаев это так и происходит. Если по какой-то причине решение суда от 2012 года будет отменено, то это станет опасным прецедентом на будущее, поскольку таких дел в правовой системе страны рассматриваются сотни и тысячи, отметила И.Джавадова.

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