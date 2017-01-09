Один из погибших в Иерусалиме солдат был гражданином США

Один из военнослужащих, погибших в результате атаки в Иерусалиме, имел двойное гражданство США и Израиля, передает телеканал ABC со ссылкой на чиновников.

Как сообщила представитель американского посольства в Израиле, речь идет о 20-летнем Эрезе Орбахе (Erez Orbach).

Вчера грузовик наехал на группу военнослужащих в Иерусалиме неподалеку от популярной у туристов прогулочной площадки Армон ха-Нацив. В результате инцидента погибли четыре человека, более десяти пострадали. Нападавший был ликвидирован израильскими военными еще до приезда полиции. Власти рассматривают произошедшее как теракт. Руководство Израиля также заявило о возможных связях атаковавшего с группировкой "Исламское государство". По данным полиции, террористом оказался 28-летний арабский житель по имени Фади Кунбар из района Джебель Мукабер.